СК: «Погибшая в Нижнем Новгороде восьмиклассница не состояла в опасных подростковых группах»

СЕГОДНЯ 18:05 2019-01-24T18:13:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Нижегородские следователи опровергли информацию о том, что погибшая в Нижнем Новгороде Алина Б. (имя изменено – прим.ред.) состояла в опасных подростковых сообществах в социальной сети. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

- В ходе доследственной проверки была тщательно изучена личность и связи погибшей девочки, и никакой связи погибшей с каким-либо опасным подростковым движением не обнаружено, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ведомства.

Напомним, трагедия произошла 22 января 2019 года около восьми часов утра. Тело девочки было обнаружено возле крыльца дома №148 по улице Максима Горького с травмами, характерными для падения с высоты – вероятно, школьница упала с одного из открытых балконов подъезда.