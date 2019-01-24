СЕГОДНЯ 17:43 2019-01-24T17:43:29+03:00

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Делегация Нижегородской области посетит Беларусь в апреле 2019 года для проведения XVII заседания Совета делового сотрудничества региона и республики. Об этом со ссылкой на губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба областного правительства.

- Республика Беларусь – важнейший партнер Нижегородской области по всем направлениям сотрудничества. За первые 11 месяцев 2018 года заметно выросли поставки высокотехнологичной нижегородской продукции в Беларусь: так, объем поставок оптических аппаратов и их частей увеличился в 2,5 раза, а средств наземного транспорта и инструментов – на 41%, - отметил Глеб Никитин.

Отмечается также рост экспорта и по другим товарным группам: например, продажи изделий из черных металлов увеличились на 14,2%, а электрических машин и оборудования – на 12,5%.

Планируется, что в состав делегации войдут руководители органов исполнительной власти, депутаты Законодательного собрания Нижегородской области, а также руководители нижегородских предприятий и организаций.