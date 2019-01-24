2019-01-24T16:05:24+03:00
Происшествия

Оператор погрузчика сломала позвоночник в Нижегородской области

Расследованием несчастного случая занимается госинспекция труда
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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39-летняя оператор логистики АО «Магна Автомотив Рус» получила серьезные травмы на предприятии в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба государственной инспекции труда в Нижегородской области.

Согласно информации, инцидент произошел 21 января 2019 года во время проведения погрузочных работ. В какой-то момент произошло опрокидывание погрузчика, внутри которого находилась оператор логистики. В результате падения подъемного механизма пострадавшая получила тяжелую травму в виде перелома позвоночника.

В настоящее время Государственная инспекция труда в Нижегородской области проводит расследование данного несчастного случая. Выясняются обстоятельства происшествия и уточняются причины несчастного случая и виновные в этом лица.

Напомним, массовое дорожно-транспортное происшествие случилось 23 января 2019 года на Автозаводе.

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