Водитель иномарки устроил массовое ДТП на Автозаводе 23 января

СЕГОДНЯ 14:29 2019-01-24T14:29:41+03:00

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В среду, 23 января 2019 года, на проспекте Ильича в Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону, около девяти часов вечера рядом с домом №9 водитель с 11-летним стажем, который ехал за рулем «Дэу», выезжая с второстепенной дороги, не уступил преимущество в движении другому автомобилю.

Иномарка влетела в «Хендай» и «Шевроле». В результате пострадали оба водителя из этих машин. Мужчина 1983 года рождения получил ушиб грудной клетки, а женщина 1977 года рождения – ушиб мягких тканей лица. Их обоих доставили в больницу и отпустили после осмотра врачом. Водитель «Дэу» не пострадал.