2019-01-24T13:22:15+03:00
Происшествия

Жительница Балахны отправится в тюрьму на 12 лет за убийство пенсионера

Свою вину она признала лишь частично
Валерия ГРОМОВА
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В Балахнинском районе осудили 46-летнюю местную жительницу, в отношении которой было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерти потерпевшего» уголовного кодекса.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области, она совершила преступление в ночь на 20 августа прошлого года. Женщина распивала алкоголь вместе со своим 72-летним знакомым. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемая избила пенсионера по голове, а потом скрылась с места происшествия.

Свою вину она признала лишь частично, рассказав следователям, что поссорилась с погибшим якобы на сексуальной почве, однако не хотела его убивать.

Суд приговорил ее к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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