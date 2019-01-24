Жительница Балахны отправится в тюрьму на 12 лет за убийство пенсионера
В Балахнинском районе осудили 46-летнюю местную жительницу, в отношении которой было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерти потерпевшего» уголовного кодекса.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области, она совершила преступление в ночь на 20 августа прошлого года. Женщина распивала алкоголь вместе со своим 72-летним знакомым. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемая избила пенсионера по голове, а потом скрылась с места происшествия.
Свою вину она признала лишь частично, рассказав следователям, что поссорилась с погибшим якобы на сексуальной почве, однако не хотела его убивать.
Суд приговорил ее к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.