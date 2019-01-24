Бывшие судебные приставы Кстова пойдут под суд за подлог

СЕГОДНЯ 12:00 2019-01-24T12:00:38+03:00

Их обеих уже уволили с работы

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет Нижегородской области завершил расследование и направил в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника и ее подчиненной, которые работали в межрайонном отделе судебных приставов в Кстове. Как сообщается на сайте ведомства, они проходят по статьям «Организация превышения должностных полномочий и служебного подлога» и «Превышение должностных полномочий и служебный подлог».

В июле 2017 года начальница попросила подчиненную составить акт о наложении ареста на автомобиль «Toyota Land Cruiser», указав, что машина якобы не подлежит ремонту после ДТП.

Судебный пристав-исполнитель выполнила указание и внесла в документ заведомо ложные сведения. При этом автомобиль был передан должнику для дальнейшей самостоятельной реализации.

Обе обвиняемые из органов ФССП уволены. В ближайшее время дело будет рассмотрено по существу.