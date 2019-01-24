Более 48,4 тысячи смертей зарегистрировано в Нижегородской области в 2018 году

СЕГОДНЯ 11:25 2019-01-24T11:25:31+03:00

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Свыше 48,4 тысячи смертей зарегистрировано в Нижегородской области в 2018 году. Аналогичное количество было годом ранее. Об этом руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова рассказала журналистам 23 января.

- Отмечу, что идет снижение количества записей о смерти. Если взять 2003 год, когда было зарегистрировано порядка 70 тысяч записей, то снижение произошло на 31%, - добавила Краснова. - На мой взгляд, это достаточно хороший показатель.

Напомним, в 2018 году в регионе зарегистрировано рождение 32313 детей, что на 6,5% меньше, чем в 2017 году.

Сообщалось также, что чаще всего мамами становились женщины в возрасте от 21 до 30 лет. Наименьшее количество рожениц в возрасте от 41 до 50 лет.

«Комсомолка» писала, что в прошлом году в Нижегородской области на свет появились Золушка и Валерик.