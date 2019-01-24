Конкурс на пост министра соцполитики Нижегородской области стартовал 24 января

СЕГОДНЯ 11:11 2019-01-24T12:05:01+03:00

Отбор будет проходить в два этапа

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин приглашает профессионалов к участию в отборе на пост министра соцполитики. Конкурс будет проходить в два этапа: заочный стартует уже сегодня, 24 января.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, пройти первый тур можно на портале «Команда правительства» до 14 февраля 2019 года.

- Сроки сжатые, поэтому предлагаю начать проходить заочный этап уже сейчас. Как и прежде, к процедурам в рамках отбора мы обязательно привлечем представителей общественности, - заявил Глеб Никитин.

Сейчас все желающие должны зарегистрироваться на портале, заполнить анкету, пройти тестирование, а также записать и загрузить видео-презентацию.

Напомним, в конце прошлого года в Нижегородской области завершился конкурс на пост министра экологии. Его занял Денис Егоров. Соответствующее распоряжение было подписано 29 декабря 2018 года губернатором Глебом Никитиным.