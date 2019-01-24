Нижегородские хирурги спасли ногу 72-летнему мужчине

СЕГОДНЯ 10:30 2019-01-24T10:30:46+03:00

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Сосудистые хирурги, которые работают в Приволжском медицинском университете, спасли ногу 72-летнему мужчине. Как сообщает пресс-служба ПИМУ, у пенсионера тяжелое поражение артерий ноги. Он перенес уже несколько операций в другом регионе России.

По словам заведующего кабинетом сердечно-сосудистой хирургии и флебологии Университетской клиники ПИМУ Антона Шульца, специалисты использовали специальную методику доступа через артерию стопы.

- С помощью ангиопластики и стентирования без единого разреза был восстановлен кровоток конечности; увы, через полгода после вмешательства один из сегментов оперированных сосудов вновь затромбировался, что связано с течением заболевания, мы провели успешный управляемый тромболизис – введение специальных препаратов напрямую в тромб для его разрушения и восстановления проходимости кровеносного сосуда, - объяснил он.