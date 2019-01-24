В Богородске за хищение 1,5 миллиона рублей осудили сотрудницу банка

СЕГОДНЯ 09:54 2019-01-24T09:54:44+03:00

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Богородский городской суд признал виновной руководителя филиала коммерческого банка, которая присвоила себе полтора миллиона рублей путем оформления кредитов. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере» УК РФ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, пять лет назад 36-летняя обвиняемая оформила потребительские кредиты на двух дзержинцев, ранее обращавшихся в организацию, но отказавшихся от услуг банка. Деньги, которые она получила, потратила на свои нужды.

Недавно злоумышленница выслушала приговор. Суд назначил три года условного срока, а впользу банка с нее взыскана сумма причиненного ущерба. Приговор вступил в законную силу.