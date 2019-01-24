Мороз до -32 градусов ожидается в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 09:00 2019-01-24T09:00:48+03:00

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Мороз до -30...-32 градусов Цельсия ожидается местами по Нижегородской области утром в четверг, 24 января 2019 года. Об этом со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» предупреждает региональный Центр управления в кризисных ситуациях.

В связи с сильным похолоданием прогнозируется увеличение количества обморожений и переохлаждения. Кроме того, возможны аварии на коммунальных системах в связи с их перегрузкой и рост числа техногенных пожаров.

Морозная погода сохранится и в пятницу, 25 января 2019 года. По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу столбики термометров будут показывать -21...-24 градуса Цельсия, а днем станет немного теплее – до -14 градусов. Зато небо будет оставаться безоблачным. В субботу же погода испортится, появятся тучи, но начнет теплеть - до -10...-12 градусов.