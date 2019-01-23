2019-01-23T18:17:42+03:00
Общество

Нижегородская область привлекла 7,5 миллиардов рублей инвестиция за счет сотрудничества с ФРП

В настоящее время в федеральном и региональном ФРП на рассмотрении находятся еще 13 заявок от Нижегородской области
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Нижегородская область привлекла 7 миллиардов 422 миллиона рублей инвестиций в экономику региона за счет сотрудничества с Фондом развития промышленности. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя итоги работы с ФРП.

По словам Глеба Никитина, с момента создания ФРП его поддержку уже успели получить 14 нижегородских импортозамещающих проектов.

- По этому показателю наша область вошла в десятку регионов-лидеров в России, - подчеркнул губернатор. - Общая сумма предоставленных займов составляет 2 миллиарда 827 миллионов рублей, а общий бюджет проектов – 7 миллиардов 422 миллиона рублей. Реализация этих проектов позволила создать более 550 рабочих мест, а планируемый объем дополнительных налоговых поступлений - около 4 миллиардов рублей.

Стоит отметить, что по количеству выданных совместных займов регионального и федерального фондов Нижегородская область заняла четвертое место в России.

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