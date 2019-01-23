2019-01-23T16:48:28+03:00
Общество

Спортивную площадку на улице Малиновского ожидает капитальный ремонт

После обращения жителей там уже установили освещение и залили каток
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Спортивная площадка возле дома №2 по улице Малиновского будет капитально отремонтирована после обращений местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Все началось с того, что местный житель Валентин Кондаков попросил установить освещение на хоккейной коробке. По словам пенсионера, коробка, несмотря на устаревшее состояние, очень востребована среди взрослых и детей. Его поддержали и молодые родители.

- Сейчас нам удалось восстановить освещение – установлены четыре прожектора по периметру. Кроме того, залит каток. Площадка стала более функциональной и безопасной, а время ее использования заметно увеличилось, - отметил глава Советского района Владимир Исаев.

Владимир Исаев также сообщил, что хоккейная коробка в дальнейшем будет капитально отремонтирована.

- Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поддержал эту идею, и уже в этом году здесь будут заменены борта и сделано покрытие, - поделился Владимир Исаев.

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