Движение по Обозной улице в Нижнем Новгороде ограничили до 10 апреля

СЕГОДНЯ 14:49 2019-01-23T14:49:35+03:00

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В Нижегородском районе Нижнего Новгороде с 23 января 2019 года ограничено движение по одной из улиц. Как сообщается на сайте Центра организации дорожного движения, решение было принято департаментом транспорта.

Причиной стали работы по прокладке теплотрассы. Ограничения будут сняты лишь 10 апреля. Автомобилистам рекомендовано быть внимательными во время движения и следовать указаниям дорожных знаков.

До 18 февраля будет закрыт участок от дома №9 до дома №11, с 19 февраля до 15 марта – от дома №9 до дома №3, а с 16 марта до 10 апреля – от дома №3 до дома №26 на улице Малая Покровская.

Объезжать вышеуказанные участки можно по прилегающим улицам.

Напомним, 17 января между домами №8 и №14 на улице Ковалихинская установили знак, чтобы водители снизили скорость до 40 километров в час. Там ремонтируют водопровод. Ограничения будут действовать до 28 февраля.