В Сокольском районе осудили мужчину, насмерть сбившего пешехода

СЕГОДНЯ 14:17 2019-01-23T14:17:31+03:00

Теперь он отправится в колонию-поселение

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В Сокольском районе Нижегородской области суд вынес приговор местному жителю, который насмерть сбил пешехода в прошлом году.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в отношении водителя было возбуждено дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По информации, 58-летний мужчина ехал за рулем «Ситроена» в конце апреля 2018 года. Он был пьян. Между населенными пунктами Боталово и Высоково нижегородец не убедился в безопасности маневра и наехал на пешехода, который стоял на обочине. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы в колонии-поселения с лишением права заниматься деятельность, связанной с управлением транспортным средством на полтора года.