БК «НН» на выезде уступил французскому «Ле-Ману» со счетом 74:89
Во вторник, 22 января 2019 года, баскетбольный клуб «Нижний Новгород» сыграл во Франции с местным «Ле-Маном». К сожалению, встреча завершилась поражением команды из столицы Приволжья.
В течение первой четверти матча баскетболисты шли почти вровень: перед перерывом цифры на табло показывали 20:21. После отдыха французы взяли инициативу в свои руки, а нижегородцы совершили несколько ошибок, благодаря чему «Ле-Ман» немного вырвался вперед. За две секунды до сирены тренер БК «НН» Зоран Лукич взял тайм-аут, и это пошло на пользу. 42:41 после первой половины игры.
Третий отрезок завершился при счете 65:52. Максимальный отрыв в 16 очков был уже в четвертой четверти.
Итоговый счет матча – 89:74 в пользу «Ле-Мана».
Напомним, это был уже второй матч в этом сезоне между нижегородским и французским клубом.Тогда БК "НН" обыграл противника со счетом 85:71.