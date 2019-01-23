2019-01-23T13:36:32+03:00
Спорт

БК «НН» на выезде уступил французскому «Ле-Ману» со счетом 74:89

Матч прошел во Франции 22 января
Валерия ГРОМОВА
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Во вторник, 22 января 2019 года, баскетбольный клуб «Нижний Новгород» сыграл во Франции с местным «Ле-Маном». К сожалению, встреча завершилась поражением команды из столицы Приволжья.

В течение первой четверти матча баскетболисты шли почти вровень: перед перерывом цифры на табло показывали 20:21. После отдыха французы взяли инициативу в свои руки, а нижегородцы совершили несколько ошибок, благодаря чему «Ле-Ман» немного вырвался вперед. За две секунды до сирены тренер БК «НН» Зоран Лукич взял тайм-аут, и это пошло на пользу. 42:41 после первой половины игры.

Третий отрезок завершился при счете 65:52. Максимальный отрыв в 16 очков был уже в четвертой четверти.

Итоговый счет матча – 89:74 в пользу «Ле-Мана».

Напомним, это был уже второй матч в этом сезоне между нижегородским и французским клубом.Тогда БК "НН" обыграл противника со счетом 85:71.

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