2019-01-23T12:31:13+03:00
Общество

Варнавинская коммунальная компания задолжала более миллиона рублей за электричество

Директору уже внесено предостережение
Валерия ГРОМОВА
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Прокуратура Варнавинского района Нижегородской области провела проверку соблюдения законодательства, в ходе которой выявила крупную задолженность у одной из местных коммунальных компаний.

Как сообщает пресс-служба ведомства, больше года назад между ресурсоснабжающей организацией и этой компанией был заключен договор электроснабжения. Задолженность по этому документу уже превысила миллион рублей.

В настоящее время директору этой коммунальной компании внесено предостережение. Задолженность частично погашена.

Напомним, по данным на 1 января 2019 года, задолженность по заработной плате в Нижегородской области составила более 13 миллионов рублей. Речь идет о предприятиях и фирмах, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства. На данный момент таких компаний с огромной задолженностью перед сотрудниками в регионе две.

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