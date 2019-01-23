Варнавинская коммунальная компания задолжала более миллиона рублей за электричество

СЕГОДНЯ 12:31 2019-01-23T12:31:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Варнавинского района Нижегородской области провела проверку соблюдения законодательства, в ходе которой выявила крупную задолженность у одной из местных коммунальных компаний.

Как сообщает пресс-служба ведомства, больше года назад между ресурсоснабжающей организацией и этой компанией был заключен договор электроснабжения. Задолженность по этому документу уже превысила миллион рублей.

В настоящее время директору этой коммунальной компании внесено предостережение. Задолженность частично погашена.

Напомним, по данным на 1 января 2019 года, задолженность по заработной плате в Нижегородской области составила более 13 миллионов рублей. Речь идет о предприятиях и фирмах, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства. На данный момент таких компаний с огромной задолженностью перед сотрудниками в регионе две.