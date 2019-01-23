2019-01-23T12:10:11+03:00
Происшествия

17-летний нижегородец пырнул троих человек ножом из-за планшета

Валерия ГРОМОВА
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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Лысковского района. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области, подросток обвиняется сразу по двум статьям уголовного кодекса – «Покушение на убийство» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Установлено, что 9 сентября 2018 года он вместе со своими знакомыми гулял в гаражном массиве. Между парнями произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес ножевое ранение по телу 18-летнему потерпевшему. После этого он ранил еще двоих – мальчиков 10 и 16 лет.

18-летний пострадавший был экстренно доставлен в больницу. Ему удалось выжить лишь благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Остальным пострадавшим был причинен легкий вред здоровью.

Правоохранители не исключают, что причиной конфликта стал планшет: якобы обвиняемый вступился за знакомого, которого 18-летний потерпевший обвинил в порче электронного устройства.

Свою вину подросток признал лишь частично. Сейчас он под домашним арестом, а уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

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