Пешеход погиб под колесами двух машин в Кстовском районе 22 января

СЕГОДНЯ 11:48 2019-01-23T11:50:49+03:00

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Во вторник, 22 января 2019 года, в Кстовском районе Нижегородской области в дорожно-транспортном происшествии погиб пешеход. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону, трагедия случилась около пяти часов вечера.

Мужчина шел рядом с трассой М-7 «Москва-Уфа», когда на него налетели сразу два автомобиля. Первой была машина марки «Хино» - грузовик, водитель которого не заметил пешехода. После этого на мужчину наехал «Вольво».

Пострадавший скончался на месте аварии от полученных травм.

Ранее сообщалось, что 17 января в Нижнем Новгороде столкнулись фура и иномарка. Водитель с 20-летним стажем, который сидел за рулем большегруза, проезжал перекресток на «красный» сигнал светофора. Удар пришелся туда, где сидела 41-летняя пассажирка иномарки. Она получила серьезную сочетанную травму и была госпитализирована в больницу. Через какое-то время женщина скончалась.