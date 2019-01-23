Инвестиционных уполномоченных назначили во всех муниципалитетах Нижегородской области
Руководители органов местного самоуправления во всех муниципалитетах Нижегородской области назначили инвестиционных уполномоченных для координации и контроля за ходом реализации инвестпроектов. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Институт инвестиционного уполномоченного является мехaнизмом контроля зa соблюдением муниципaльными оргaнами и должностными лицaми прaв и интересов предпринимaтелей и инвесторов.
- Такое решение было принято, поскольку реализация каждого инвестиционного проекта требует комплексного подхода и четкой и слаженной работы всех ведомств, которые в этом задействованы, а нескоординированная работа, в свою очередь, может повлиять на итоги и сроки реализации проекта, - подчеркнул Глеб Никитин.
В настоящее время инвестиционные уполномоченные назначены во всех 52 муниципальных образованиях Нижегородской области.