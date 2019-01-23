Инвестиционных уполномоченных назначили во всех муниципалитетах Нижегородской области

СЕГОДНЯ 11:01 2019-01-23T11:01:57+03:00

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Руководители органов местного самоуправления во всех муниципалитетах Нижегородской области назначили инвестиционных уполномоченных для координации и контроля за ходом реализации инвестпроектов. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Институт инвестиционного уполномоченного является мехaнизмом контроля зa соблюдением муниципaльными оргaнами и должностными лицaми прaв и интересов предпринимaтелей и инвесторов.

- Такое решение было принято, поскольку реализация каждого инвестиционного проекта требует комплексного подхода и четкой и слаженной работы всех ведомств, которые в этом задействованы, а нескоординированная работа, в свою очередь, может повлиять на итоги и сроки реализации проекта, - подчеркнул Глеб Никитин.

В настоящее время инвестиционные уполномоченные назначены во всех 52 муниципальных образованиях Нижегородской области.