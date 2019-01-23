Нижегородец предстал перед судом за незаконный сбор мака

СЕГОДНЯ 09:16 2019-01-23T09:16:19+03:00

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Суд вынес приговор в отношении жителя Кулебак, который обвиняется в совершении преступления по статье «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере». Причиной стал мак, растущий в поле.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, 16 июля прошлого года нижегородец незаконно собрал дикорастущее наркотическое растение – мак. Полицейские задержали его с поличным.

Свою вину в совершении преступления мужчина признал, в содеянном раскаялся, активно способствовал расследованию.

Суд признал кулебакчанина виновным и приговорил его к одному году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Решение пока еще не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области осудят 32-летнего бывшего младшего инспектора ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по региону, который обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Свою вину экс-сотрудник СИЗО так и не признал.