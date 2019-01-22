Нижегородцы отмечают 115 лет со дня рождения Аркадия Гайдара

СЕГОДНЯ 18:11 2019-01-22T18:11:32+03:00

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Со дня рождения Аркадия Гайдара исполнилось 115 лет. В честь этого на родине писателя, в Нижегородской области, проводятся мероприятия.

Губернатор Глеб Никитин назвал этот день значимым культурным событием для всего региона.

- Большинство сегодняшних жителей страны выросли на книгах Гайдара. Эти произведения давно вошли в золотой фонд детской литературы. Важно, чтобы новые поколения читали эти книги, получая представление как о нашем прошлом, так и о неподвластных времени ценностям, - заявил глава региона.

Он подчеркнул, что имя писателя до сих пор привлекает туристов в Нижегородскую область.

На торжественном приеме в администрации Арзамаса присутствовали правнук писателя Петр Гайдар, племянница Светлана Караваева, внучатый племянник Владислав Стадухин. В Арзамас на юбилейные торжества также прибыла Маргарита Полякова – вдова главного биографа Гайдара Бориса Камова.

В парке культуры и отдыха имени Гайдара гости возложили цветы к памятнику писателю и побывали в мемориально-бытовом доме-музее Гайдара.