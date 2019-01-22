2019-01-22T17:56:52+03:00
Общество

Финансирование сельского хозяйства Нижегородской области увеличено на 27,5%

Деньги будут потрачены на техническое переоснащение и развитие овощеводства
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2019 году бюджет Нижегородской области увеличил финансирование сельского хозяйства на 27,5 процента. Такое заявление сделал губернатор Глеб Никитин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, местные организации АПК получили 3,9 миллиарда рублей.

По словам Глеба Никитина, поддержка на развитие молочного и мясного скотоводства выросла на 50,7 процента, элитного семеноводства – на 42,9 процента, растениеводства – на 24,5 процента, развитие малых форм хозяйствования – на 60,7 процента. И 34,9 процента получили сельские территории.

Эти средства будут потрачены на техническое переоснащение, развитие овощеводства защищенного грунта, программы льготного кредитования и кадрового потенциала.

- Я считаю, что у Нижегородской области есть возможности для того чтобы привлечь еще больше средств из федерального бюджета на развитие сельского хозяйства в регионе. Такую задачу мы ставим перед региональным минсельхозом, эту работу надо продолжать, - подчеркнул Глеб Никитин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уровень преступности в Нижнем Новгороде за год снизился на 8%
Скончался почетный президент Нижегородской федерации танцевального спорта Юрий Сиверс
В Нижегородской области появится дорожная карта по развитию агломерации
Блогеры из Великого Новгорода приехали в Нижний Новгород и протестировали «Карту гостя»
Глеб Никитин провел рабочую встречу с Сергеем Морозовым и Мариной Раковой
Первый губернатор Камчатского края стал заместителем полпреда в ПФО
Более двух тысяч нижегородцев не смогли вылететь из России в новогодние праздники
Нижегородские работодатели задолжали своим сотрудникам более 13 миллионов рублей
Более 18 тысяч кубометров снега вывезли из Нижнего Новгорода за минувшие сутки
БК «НН» на выезде сыграет с французским «Ле-Маном» 22 января
Нижегородцы отправили более 16 тысяч заявок в ИС «Наш Нижний»
Экс-инспектора, допустившего гибель мужчины в СИЗО, осудят в Нижнем Новгороде
Отец и сын обокрали школу в Первомайске
«Газпром газораспределение Нижний Новгород» оштрафовали на 600 тысяч рублей
Нижегородец до смерти забил коллегу кувалдой
Восьмилетний нижегородец не мог уснуть две ночи после страшного квеста
Три кандидата зарегистрированы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по довыборам в ЗСНО
Нижегородка зарезала бывшего работника в Приокском районе
Нижегородцы Дмитрий Люстрицкий и Садык Лалаев завоевали медали на Чемпионате России по греко-римской борьбе
Новое производство алюминиевых деталей запустили в Нижегородской области
Жители Большого Мурашкина поблагодарили Глеба Никитина за решение проблемы с освещением
Первые выделенные полосы для общественного транспорта в Нижнем Новгороде появятся на Канавинском мосту и улице Советской
Житель Нижегородской области зарезал квартиранта из-за спора о работе
Нижегородца наградили медалью СК за помощь в расследовании «дела Каримовой»
АЗС в Балахне арестовали за долг в 1,5 миллиона рублей
Вадим Нанаев уволен с поста директора департамента благоустройства Дзержинска
Пассажирский автобус насмерть сбил 24-летнего пешехода на трассе под Выксой
Стоимость проезда в маршрутке Т-67 увеличится до 30 рублей