Финансирование сельского хозяйства Нижегородской области увеличено на 27,5%

СЕГОДНЯ 17:56 2019-01-22T17:56:52+03:00

Деньги будут потрачены на техническое переоснащение и развитие овощеводства

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В 2019 году бюджет Нижегородской области увеличил финансирование сельского хозяйства на 27,5 процента. Такое заявление сделал губернатор Глеб Никитин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, местные организации АПК получили 3,9 миллиарда рублей.

По словам Глеба Никитина, поддержка на развитие молочного и мясного скотоводства выросла на 50,7 процента, элитного семеноводства – на 42,9 процента, растениеводства – на 24,5 процента, развитие малых форм хозяйствования – на 60,7 процента. И 34,9 процента получили сельские территории.

Эти средства будут потрачены на техническое переоснащение, развитие овощеводства защищенного грунта, программы льготного кредитования и кадрового потенциала.

- Я считаю, что у Нижегородской области есть возможности для того чтобы привлечь еще больше средств из федерального бюджета на развитие сельского хозяйства в регионе. Такую задачу мы ставим перед региональным минсельхозом, эту работу надо продолжать, - подчеркнул Глеб Никитин.