Финансирование сельского хозяйства Нижегородской области увеличено на 27,5%
В 2019 году бюджет Нижегородской области увеличил финансирование сельского хозяйства на 27,5 процента. Такое заявление сделал губернатор Глеб Никитин, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Так, местные организации АПК получили 3,9 миллиарда рублей.
По словам Глеба Никитина, поддержка на развитие молочного и мясного скотоводства выросла на 50,7 процента, элитного семеноводства – на 42,9 процента, растениеводства – на 24,5 процента, развитие малых форм хозяйствования – на 60,7 процента. И 34,9 процента получили сельские территории.
Эти средства будут потрачены на техническое переоснащение, развитие овощеводства защищенного грунта, программы льготного кредитования и кадрового потенциала.
- Я считаю, что у Нижегородской области есть возможности для того чтобы привлечь еще больше средств из федерального бюджета на развитие сельского хозяйства в регионе. Такую задачу мы ставим перед региональным минсельхозом, эту работу надо продолжать, - подчеркнул Глеб Никитин.