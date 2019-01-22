Уровень преступности в Нижнем Новгороде за год снизился на 8%

СЕГОДНЯ 17:48 2019-01-22T17:48:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Уровень преступности в Нижнем Новгороде по итогам 2018 года снизился на 8,1% по сравнению с 2017 годом. Об этом стало известно в ходе расширенного оперативного совещания по итогам оперативно-служебной деятельности УМВД России по Нижнему Новгороду. С докладами выступили начальник управления, полковник полиции Владислав Пронин и прокурор Нижнего Новгорода Николай Борозенец.

Отмечается также, что число уголовно-наказуемых деяний сократилось на 7,9%. А больше всего сократилось число квартирных краж – их стало меньше на 37,7%, а вот раскрываемость их улучшилась на 8,8%.

Наиболее отличившиеся сотрудники полиции были награждены, а несколько старших офицеров получили новые погоны в связи с присвоением им очередных специальных званий. Председатель Общественного совета при УМВД РФ по Нижнему Новгороду, первый заместитель генерального директора ТК «Волга» Александр Резонтов поблагодарил сотрудников за профессиональную работу в 2018 году.