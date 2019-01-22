Скончался почетный президент Нижегородской федерации танцевального спорта Юрий Сиверс

СЕГОДНЯ 17:30 2019-01-22T17:30:12+03:00

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В Нижегородской области на 79-м году жизни скончался почетный президент региональной федерации танцевального спорта Юрий Валентинович Сиверс. Он отдал своей работе 48 лет.

Как сообщает пресс-служба правительства, Сиверс одним из первых в СССР увлекся в студенческие годы бальными танцами, которые стали главным делом жизни.

Юрий Валентинович был организатором первого танцевального кружоа для школьников. Он который воспитал большое количество спортсменов международной категории. Также Сиверс был инициатором проведения первых международных соревнований по танцевальному спорту «Россия» в 1990 году.

За прошедшие годы Юрий Сиверс провел Чемпионаты России, Чемпионат Мира, Чемпионаты Мировой классификации.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Валентиновича.