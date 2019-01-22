В Нижегородской области появится дорожная карта по развитию агломерации
22 января 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с одним из своих заместителей Сергеем Морозовым и директором департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Мариной Раковой. В рамках этого мероприятия он поручил им разработать дорожную карту для дальнейшей работы.
Целью является изменение управления агломерации, цитирует Глеба Никитина пресс-служба регионального правительства.
- Эти решения должны превратить ее в единый организм, который развивается за счет синергетического эффекта присутствия большого количества жителей и городов, включенных в эту территорию, - объяснил губернатор.
Напомним, в ходе этой встречи присутствующие обсудили развитие агломераций к празднованию 800-летия приволжской столицы. По словам Глеба Никитина, основным ориентиром для реализации проекта станет 800-летие Нижнего Новгорода.