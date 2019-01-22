2019-01-22T16:42:11+03:00
Общество

Блогеры из Великого Новгорода приехали в Нижний Новгород и протестировали «Карту гостя»

Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Блогеры из Великого Новгорода прибыли в Нижний Новгород и протестировали «Карту гостя». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, гости воспользовались новым поездом, который был запущен между двумя городами.

В рамках своего визита блогеры побывали в нижегородском туристско-информационном центре и на фабрике елочных игрушек «Ариель». Для них также провели экскурсию по главной пешеходной улице города – Большой Покровской.

Напомним, «Карта гостя» появилась в Нижегородской области в начале декабря прошлого года. Приобрести ее можно в Нижегородском туристско-информационном центре.

По этой карте можно посещать музеи, галереи, выставочные залы, а также получать специальные предложения и скидки в лучших заведениях города.

Кстати, прямой поезд из Нижнего Новгорода до Великого Новгорода был запущен в декабре прошлого года. Он курсирует ежедневно. Из Нижнего Новгорода он отправляется в 16:25, а в Великий Новгород прибывает на следующий день в 06.24. В обратный путь из Великого Новгорода поезд отправляется в 21.20. До Нижнего Новгорода он добирается на следующий день в 09.59.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Финансирование сельского хозяйства Нижегородской области увеличено на 27,5%
Уровень преступности в Нижнем Новгороде за год снизился на 8%
Скончался почетный президент Нижегородской федерации танцевального спорта Юрий Сиверс
В Нижегородской области появится дорожная карта по развитию агломерации
Глеб Никитин провел рабочую встречу с Сергеем Морозовым и Мариной Раковой
Первый губернатор Камчатского края стал заместителем полпреда в ПФО
Более двух тысяч нижегородцев не смогли вылететь из России в новогодние праздники
Нижегородские работодатели задолжали своим сотрудникам более 13 миллионов рублей
Более 18 тысяч кубометров снега вывезли из Нижнего Новгорода за минувшие сутки
БК «НН» на выезде сыграет с французским «Ле-Маном» 22 января
Нижегородцы отправили более 16 тысяч заявок в ИС «Наш Нижний»
Экс-инспектора, допустившего гибель мужчины в СИЗО, осудят в Нижнем Новгороде
Отец и сын обокрали школу в Первомайске
«Газпром газораспределение Нижний Новгород» оштрафовали на 600 тысяч рублей
Нижегородец до смерти забил коллегу кувалдой
Восьмилетний нижегородец не мог уснуть две ночи после страшного квеста
Три кандидата зарегистрированы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по довыборам в ЗСНО
Нижегородка зарезала бывшего работника в Приокском районе
Нижегородцы Дмитрий Люстрицкий и Садык Лалаев завоевали медали на Чемпионате России по греко-римской борьбе
Новое производство алюминиевых деталей запустили в Нижегородской области
Жители Большого Мурашкина поблагодарили Глеба Никитина за решение проблемы с освещением
Первые выделенные полосы для общественного транспорта в Нижнем Новгороде появятся на Канавинском мосту и улице Советской
Житель Нижегородской области зарезал квартиранта из-за спора о работе
Нижегородца наградили медалью СК за помощь в расследовании «дела Каримовой»
АЗС в Балахне арестовали за долг в 1,5 миллиона рублей
Вадим Нанаев уволен с поста директора департамента благоустройства Дзержинска
Пассажирский автобус насмерть сбил 24-летнего пешехода на трассе под Выксой
Стоимость проезда в маршрутке Т-67 увеличится до 30 рублей