Блогеры из Великого Новгорода приехали в Нижний Новгород и протестировали «Карту гостя»

СЕГОДНЯ 16:42 2019-01-22T16:42:11+03:00

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Блогеры из Великого Новгорода прибыли в Нижний Новгород и протестировали «Карту гостя». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, гости воспользовались новым поездом, который был запущен между двумя городами.

В рамках своего визита блогеры побывали в нижегородском туристско-информационном центре и на фабрике елочных игрушек «Ариель». Для них также провели экскурсию по главной пешеходной улице города – Большой Покровской.

Напомним, «Карта гостя» появилась в Нижегородской области в начале декабря прошлого года. Приобрести ее можно в Нижегородском туристско-информационном центре.

По этой карте можно посещать музеи, галереи, выставочные залы, а также получать специальные предложения и скидки в лучших заведениях города.

Кстати, прямой поезд из Нижнего Новгорода до Великого Новгорода был запущен в декабре прошлого года. Он курсирует ежедневно. Из Нижнего Новгорода он отправляется в 16:25, а в Великий Новгород прибывает на следующий день в 06.24. В обратный путь из Великого Новгорода поезд отправляется в 21.20. До Нижнего Новгорода он добирается на следующий день в 09.59.