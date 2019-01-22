2019-01-22T16:14:21+03:00
Политика

Глеб Никитин провел рабочую встречу с Сергеем Морозовым и Мариной Раковой

Она состоялась 22 января
Валерия ГРОМОВА
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Во вторник, 22 января 2019 года, состоялась рабочая встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с его заместителем Сергеем Морозовым и директором департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Мариной Раковой. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, они обсудили развитие агломераций к празднованию 800-летия приволжской столицы.

- На днях мы провели совещание по реализации проекта редевелопмента исторических центров. Еще раз обращаю ваше внимание на важность этой темы. Облик территорий, которые мы будем включать в пилотную зону, правила градостроительной деятельности будут в ведении именно профильного департамента. Необходимо не только сберечь это наследие для будущих поколений, но и сделать исторические центры удобными для горожан, - заявил Глеб Никитин.

По его словам, основным ориентиром для реализации проекта станет 800-летие Нижнего Новгорода.

- Мы не должны забывать и о других городах региона. Это древние Арзамас, Городец, относительно молодой Дзержинск, - подчеркнул глава региона.

Когда Морозов и Ракова отчитались о своей работе, Глеб Никитин поручил им подготовить предложения по созданию отдельной структуры, которая бы занималась совершенствованием градостроительной документации и ведением информационной базы по всему региону.

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