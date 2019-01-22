2019-01-22T15:51:01+03:00
Общество

Первый губернатор Камчатского края стал заместителем полпреда в ПФО

Соответствующий документ был подписан 21 января
Валерия ГРОМОВА
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21 января 2019 года Алексей Кузьмицкий был назначен заместителем полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.

Напомним, Комаров стал полномочным представителем Президента в ПФО в августе прошлого года, а до него этот пост шесть лет занимал Михаил Бабич. Однако 24 августа 2018 года он был назначен новым российским послом в Беларуси.

Справка:

Алексей Кузьмицкий родился 5 августа 1967 года в Кемеровской области. С 1992 года он работал на руководящих должностях в коммерческих организациях Пскова и Санкт-Петербурга. С 2005 по 2007 годы занимал пост заместителя губернатора Камчатского края, а затем в течение четырех лет был губернатором.

В 2011 году Кузьмицкого назначили аудитором Счетной палаты Российской Федерации, а в 2014 - советником генерального директора Государственной корпорации «Ростех».

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