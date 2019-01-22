2019-01-22T15:04:34+03:00
Общество

Более двух тысяч нижегородцев не смогли вылететь из России в новогодние праздники

Причиной стали задолженности по исполнительным производствам
Валерия ГРОМОВА
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Более двух тысяч жителей Нижегородской области не смогли улететь за границу в минувшие новогодние праздники. Как сообщает пресс-служба УФНС России по региону, причиной послужили долги по исполнительным производствам.

Так, граждане, которые оказались должны более 10 и 30 тысяч рублей, были лишены права выехать за пределы России на отдых.

Решение было принято в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве».

Налоговая служба рекомендует нижегородцам, планирующим в ближайшее будущее выехать за границу, заблаговременно проверить налоговую задолженность и в случае ее выявления уплатить.

Ранее сообщалось,что, по данным на 1 января, задолженность по заработной плате в Нижегородской области составила более 13 миллионов рублей.Речь идет о предприятиях и фирмах, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства.

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