2019-01-22T14:34:23+03:00
Общество

Нижегородские работодатели задолжали своим сотрудникам более 13 миллионов рублей

Валерия ГРОМОВА
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По данным на 1 января 2019 года, задолженность по заработной плате в Нижегородской области составила более 13 миллионов рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте Нижегородстата.

Речь идет о предприятиях и фирмах, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства. Таких компаний с огромной задолженностью перед сотрудниками в регионе на данный момент две.

Ранее сообщалось, что согласно официальным данным, зарплата жителей Нижегородской области в январе – октябре 2018 года по отношению к тому же периоду 2017 года выросла на 7,8 процента. Средняя номинальная начисленная заработная плата работающих в январе-октябре составила 31 943,5 рублей. При этом средняя зарплата нижегородцев росла каждый месяц, и в октябре она составила 32513,6 рублей. Это на 4,3 процента больше, чем нижегородцы получили в сентябре 2018 года.

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