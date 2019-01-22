Более 18 тысяч кубометров снега вывезли из Нижнего Новгорода за минувшие сутки

СЕГОДНЯ 13:36 2019-01-22T13:36:21+03:00

Более половины из этого объема находилось на территории Нижегородского, Канавинского и Советского районов

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За 21 и 22 января 2019 года с улиц Нижнего Новгорода было вывезено более 18 тысяч кубометров снега. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, более половины из этого объема находилось на территории Нижегородского, Канавинского и Советского районов.

Как отметили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода, за последние сутки на дорогах работали почти 600 снегоуборочных машин. Такое количество задействовано после сильного снегопада, который обрушился на приволжскую столицу.

Также для предотвращения гололеда было высыпано 1 594 тонн песко-соляной смеси и 26 тонн химического реагента.

В начале января сообщалось, что в информационную систему «Антиснег» отправлены уже порядка 1 200 обращений от жителей Нижнего Новгорода. Наибольшее количество заявок поступило на отработку в Советский, Нижегородский и Ленинский районы.