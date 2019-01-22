БК «НН» на выезде сыграет с французским «Ле-Маном» 22 января

СЕГОДНЯ 13:23 2019-01-22T13:23:49+03:00

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Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» во второй раз сразится с французским «Ле-Маном» в рамках Лиги Чемпионов. Как сообщается на сайте команды, матч состоится 22 января 2019 года в 22:30.

Предыдущая встреча состоялась в начале ноября прошлого года. Тогда нижегородцы обыграли противника со счетом 85:71.

Напомним, до этого БК «Нижний Новгород» сражался с рижским клубом «ВЭФ». Матч Единой Лиги ВТБ прошел 19 января. Первая четверть началась для нижегородцев весьма успешно – им удалось забить латышам сразу четыре «трешки». Во второй четверти латыши собрались и в какой-то момент смогли сократить отставание до трех очков, но потом снова начали уступать, третья четверть прошла аналогично – 53:58, а вот в четвертой латышам наконец удалось сравнять счет – 63:63. В результате матч закончился со счетом 67:65 в пользу БК «Нижний Новгород».