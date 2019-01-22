2019-01-22T12:55:03+03:00
Общество

Нижегородцы отправили более 16 тысяч заявок в ИС «Наш Нижний»

87% из них уже отработаны домоуправляющими компаниями
Валерия ГРОМОВА
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В информационную систему «Наш Нижний» поступили уже более 16 тысяч обращений от местных жителей. Как сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу, чуть больше 14 тысяч из них уже отработаны. Это составляет 87%.

Кроме того, к системе уже подключились 106 домоуправляющих компаний.

Больше всего заявок направили жители Канавинского, Ленинского и Приокского районов.

Напомним, воспользоваться системой «Наш Нижний» может любой житель Нижнего Новгорода. Для этого необходимо на компьютере или смартфоне набрать адрес нашнн.рф или позвонить по номеру 005. Все заявки фиксируются в системе, затем попадает в домоуправляющую компанию для выполнения работ и в мэрию на контроль.

В конце декабря прошлого года в ИС появился раздел «Отключения», который предназначен для оперативного информирования жителей об аварийных нарушениях в работе городского хозяйства и плановом ремонте на объектах жилищно-коммунального комплекса. В нем представлена информация о типе отключения, адресе проведения работ, времени и дате инцидента и сроках его устранения.

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