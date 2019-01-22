Экс-инспектора, допустившего гибель мужчины в СИЗО, осудят в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 11:59 2019-01-22T11:59:43+03:00

Следственно-арестованный был избит, изнасилован и убит, но сотрудник следственного изолятора не обращал на это внимания

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В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего бывшего младшего инспектора ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по региону в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации, 22 апреля 2017 года обвиняемый находился при исполнении своих должностных обязанностей по контролю за содержащимися в следственном изоляторе лицами и достоверно знал о факте совершения в одной из камер преступления в отношении одного из следственно-арестованных. Однако он не принял никаких мер, не подал сигнал тревоги и не доложил руководству следственного изолятора о совершаемых преступлениях. В результате потерпевшего избили, изнасиловали, а затем убили.

Свою вину экс-сотрудник СИЗО так и не признал. Из органов ГУФСИН он уволен. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.