Отец и сын обокрали школу в Первомайске
Отец и сын, похитившие школьное имущество в городе Первомайске Нижегородской области, предстанут перед судом. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Преступление был совершено в июле 2018 года. 62-летний местный житель вместе с 36-летним сыном сломали замок на входной двери в школе и проникли в помещения столярной и слесарной мастерских. Оттуда мужчины похитили токарно-винторезный и деревообрабатывающий станки, а также пять тисков. Общая сумма материального ущерба, причиненного учебному учреждению, составила более 40 тысяч рублей.
Во время обыска один из станков, а также автомобиль, которым злоумышленники пользовались при совершении преступления, были обнаружены и изъяты. Кроме того, на машину наложен арест.
- Злоумышленникам может грозить до пяти лет лишения свободы, - добавили в пресс-службе прокуратуры.