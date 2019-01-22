Отец и сын обокрали школу в Первомайске

СЕГОДНЯ 11:33 2019-01-22T11:33:03+03:00

В ближайшее время они предстанут перед судом

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Отец и сын, похитившие школьное имущество в городе Первомайске Нижегородской области, предстанут перед судом. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Преступление был совершено в июле 2018 года. 62-летний местный житель вместе с 36-летним сыном сломали замок на входной двери в школе и проникли в помещения столярной и слесарной мастерских. Оттуда мужчины похитили токарно-винторезный и деревообрабатывающий станки, а также пять тисков. Общая сумма материального ущерба, причиненного учебному учреждению, составила более 40 тысяч рублей.

Во время обыска один из станков, а также автомобиль, которым злоумышленники пользовались при совершении преступления, были обнаружены и изъяты. Кроме того, на машину наложен арест.

- Злоумышленникам может грозить до пяти лет лишения свободы, - добавили в пресс-службе прокуратуры.