2019-01-22T11:33:03+03:00
Происшествия

Отец и сын обокрали школу в Первомайске

В ближайшее время они предстанут перед судом
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Отец и сын, похитившие школьное имущество в городе Первомайске Нижегородской области, предстанут перед судом. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Преступление был совершено в июле 2018 года. 62-летний местный житель вместе с 36-летним сыном сломали замок на входной двери в школе и проникли в помещения столярной и слесарной мастерских. Оттуда мужчины похитили токарно-винторезный и деревообрабатывающий станки, а также пять тисков. Общая сумма материального ущерба, причиненного учебному учреждению, составила более 40 тысяч рублей.

Во время обыска один из станков, а также автомобиль, которым злоумышленники пользовались при совершении преступления, были обнаружены и изъяты. Кроме того, на машину наложен арест.

- Злоумышленникам может грозить до пяти лет лишения свободы, - добавили в пресс-службе прокуратуры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нижегородцы отправили более 16 тысяч заявок в ИС «Наш Нижний»
Экс-инспектора, допустившего гибель мужчины в СИЗО, осудят в Нижнем Новгороде
«Газпром газораспределение Нижний Новгород» оштрафовали на 600 тысяч рублей
Нижегородец до смерти забил коллегу кувалдой
Восьмилетний нижегородец не мог уснуть две ночи после страшного квеста
Три кандидата зарегистрированы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по довыборам в ЗСНО
Нижегородка зарезала бывшего работника в Приокском районе
Нижегородцы Дмитрий Люстрицкий и Садык Лалаев завоевали медали на Чемпионате России по греко-римской борьбе
Новое производство алюминиевых деталей запустили в Нижегородской области
Жители Большого Мурашкина поблагодарили Глеба Никитина за решение проблемы с освещением
Первые выделенные полосы для общественного транспорта в Нижнем Новгороде появятся на Канавинском мосту и улице Советской
Житель Нижегородской области зарезал квартиранта из-за спора о работе
Нижегородца наградили медалью СК за помощь в расследовании «дела Каримовой»
АЗС в Балахне арестовали за долг в 1,5 миллиона рублей
Вадим Нанаев уволен с поста директора департамента благоустройства Дзержинска
Пассажирский автобус насмерть сбил 24-летнего пешехода на трассе под Выксой
Стоимость проезда в маршрутке Т-67 увеличится до 30 рублей