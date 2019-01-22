«Газпром газораспределение Нижний Новгород» оштрафовали на 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:02 2019-01-22T11:02:14+03:00

Изменить размер текста: A A

ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» оштрафовано нижегородским УФАС России после обращения физического лица. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно информации, еще в 2012 году заявитель обратился в газораспределительную организацию с просьбой подключить к сетям объект капитального строительства, который расположен на территории Нижнего Новгорода. Но ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» потребовало от заявителя выполнения обязательств, которые не были предусмотрены правилами подключения объектов капитального строительства. В частности, компания взимала плату не по установленному регулятором – РСТ Нижегородской области – тарифу, а по самостоятельно утвержденному прейскуранту цен.

В результате по установленному факту нарушения юридическое лицо привлечено к административной ответственности – размер штрафа составил 600 тысяч рублей с учетом повторности нарушения.