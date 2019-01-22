2019-01-22T10:00:28+03:00
Происшествия

Нижегородец до смерти забил коллегу кувалдой

На следующий день он добровольно сознался в совершенном преступлении
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Канавинском районе Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, который подозревается в совершении убийства знакомого кувалдой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации, трагедия произошла в ночь на 19 января 2019 года в квартире дома по улице Гордеевской. Хозяин квартиры поссорился с гостем и нанес ему несколько ударов кувалдой по голове. От полученных ранений 48-летний потерпевший скончался на месте.

Спустя сутки злоумышленник не выдержал и добровольно пошел в правоохранительные органы, где сознался в содеянном. Прибыв на место происшествия, следователи нашли в его квартире тело погибшего.

По предварительным данным, мужчины вместе работали на стройке. В тот вечер они распивали спиртное и, по словам подозреваемого, в какой-то момент погибший внезапно набросился на хозяина, а тот, защищаясь, схватился за кувалду. Расследование уголовного дела продолжается.

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