2019-01-21T19:03:04+03:00
Общество

Три кандидата зарегистрированы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по довыборам в ЗСНО

Документы можно подать в региональном оргкомитете до 23 января 2019 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Решение о регистрации для участия в предварительном голосовании по определению кандидатуры для последующего выдвижения кандидатом от партии «Единая Россия» на довыборах депутата Заксобрания Нижегородской области по одномандатному избирательному округу №21 было принято на заседании Регионального оргкомитета в понедельник, 21 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Согласно информации, на данный момент зарегистрированы следующие кандидаты:

-Алексеев Александр Александрович (1956 г.р.) – директор компании по производству электротехнического и противопожарного оборудования;

-Потапенко Юрий Олегович (1983 г.р.) – фитнес-менеджер;

-Смирнова Татьяна Александровна (1992 г.р.) - учитель начальных классов.

Кроме того, на заседании было принято решение о проведении 24 и 25 января партийных дебатов среди зарегистрированных кандидатов на участие в предварительном голосовании.

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