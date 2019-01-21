Нижегородка зарезала бывшего работника в Приокском районе

СЕГОДНЯ 18:45 2019-01-21T18:45:01+03:00

Женщина задержана, в ближайшее время в отношении нее будет избрана мера пресечения

Изменить размер текста: A A

В Нижнем Новгороде задержана 40-летняя женщина, подозреваемая в убийстве бывшего работника. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, вечером 18 января 2019 года в доме на улице Спасской Приокского района произошла ссора между подозреваемой и ее гостем. В ходе конфликта злоумышленница взяла нож и ударила им мужчину. От полученного ранения 40-летний потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть содеянное, женщина попросила свидетеля помочь ей вынести тело погибшего на улицу. Тот помог, но на следующий день сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

По предварительной информации, ранее погибший работал у подозреваемой. Что стало мотивом для убийства, пока устанавливается. Давать показания подозреваемая отказалась. В ближайшее время в отношении нее будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.