Нижегородцы Дмитрий Люстрицкий и Садык Лалаев завоевали медали на Чемпионате России по греко-римской борьбе

СЕГОДНЯ 18:27 2019-01-21T18:27:35+03:00

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Нижегородцы Дмитрий Люстрицкий и Садык Лалаев завоевали медали Чемпионата России по греко-римской борьбе, который проходил с 18 по 21 января в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Воспитанник борской СШОР по греко-римской борьбе Дмитрий Люстрицкий взял «серебро» в весовой категории до 60 килограммов. Стоит отметить, что это первая серебряная медаль нижегородцев в этом виде спорта за последние десять лет.

Воспитанник ДЮСШ «Сормово» Садык Лалаев в той же весовой категории завоевал третье место.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил спортсменов с успешным выступлением на чемпионате.

- Надеюсь, этот результат вдохновит наших борцов на новые достижения. Греко-римская борьба – олимпийский вид спорта, и каждая новая победа – шаг к выступлению на Олимпиаде, - отметил Глеб Никитин.