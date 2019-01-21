Новое производство алюминиевых деталей запустили в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 18:20 2019-01-21T18:20:20+03:00

Инвестиции в проект составили более 84 миллионов рублей

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Новое производство алюминиевых деталей для автомобилестроительной промышленности запустили в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя сотрудничество региона с Фондом развития промышленности.

Заемщик ФРП – литейный завод РосАЛит, входящий в группу SOLLERS, модернизировал технологию плавки и разливки металла в городе Заволжье Нижегородской области. Планируется, что новое оборудование улучшит качество алюминиевых деталей для отечественных и международных автомобильных компаний.

Инвестиции в проект составили более 84 миллионов рублей. 29 миллионов из этой суммы предоставил федеральный ФРП, а еще 12 миллионов – Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области.

- Благодаря сотрудничеству с ФРП завод закупил современное газовое плавильно-литейное оборудование и внедрил передовую технологию автоматизации литейного производства деталей сложной формы, - отметил Глеб Никитин.