Жители Большого Мурашкина поблагодарили Глеба Никитина за решение проблемы с освещением

СЕГОДНЯ 18:09 2019-01-21T18:09:11+03:00

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Проблема с освещением сложного участка дороги на выезде из поселка Большое Мурашкино решилась благодаря вмешательству губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Жители поселка обратились к главе региона, когда тот посещал Большемурашкинский район в феврале 2018 года. Глеб Никитин поручил Главному управлению автомобильных дорог области решить проблему и обеспечить безопасность дорожного движения. Весной и летом специалисты выполнили проектирование и решили все организационно-правовые вопросы, а осенью подрядчик приступил к строительству. Стоимость работ составила два миллиона рублей. Протяженность новой линии освещения составила 1700 метров.

- Теперь дорога стала безопасной для пешеходов и водителей. Мы надеемся, что с установкой освещения этот участок станет безаварийным, - отметил глава администрации Большемурашкинского района Николай Беляков.