Первые выделенные полосы для общественного транспорта в Нижнем Новгороде появятся на Канавинском мосту и улице Советской

СЕГОДНЯ 16:57 2019-01-21T16:57:53+03:00

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Выделенные полосы для общественного транспорта появятся на Канавинском мосту и улице Советской в Нижнем Новгороде уже в этом году. Об этом рассказал руководитель городского Центра организации дорожного движения Дмитрий Брылин в эфире программы «День за днем» на канале ННТВ в понедельник, 21 января 2019 года.

По словам Дмитрия Брылина, пилотным проектом по разгрузке дорог станет Канавинский мост в направлении нижней части города, а также улица Советская и площадь Ленина. Затем планируется организовать выделенные полосы для автобусов на Московском шоссе и на Окском съезде в направлении площади Лядова.

На выделенных полосах должны появиться нанесенные специальной краской буквы «А», а перед въездом на такие участки будут установлены специальные знаки. Но, как отметил Дмитрий Брылин, произойдет это не раньше лета – ведь наносить дорожную разметку можно только в теплое время года.