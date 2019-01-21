Житель Нижегородской области зарезал квартиранта из-за спора о работе

СЕГОДНЯ 15:45 2019-01-21T15:45:04+03:00

Мужчины никак не могли решить, кому из них пора устроиться на работу

Изменить размер текста: A A

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве своего квартиранта. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно информации, трагедия произошла днем 19 января 2019 года в одном из домов в деревне Щедрино Вачского района. Между хозяином квартиры и его 42-летним квартирантом произошла ссора из-за того, что мужчины никак не могли определиться, кому из них пора устроиться на работу. В ходе конфликта хозяин схватил нож и ударил им оппонента. Пострадавшего госпитализировали в районную больницу, однако ранение оказалось смертельным – на следующий день мужчина скончался.

Подозреваемый был задержан, в содеянном он сознался. В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.