АЗС в Балахне арестовали за долг в 1,5 миллиона рублей
Автозаправочную станцию в Балахне арестовали за долги владельцев по налогам. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Нижегородской области.
Согласно информации, организация, занимающаяся продажей бензина, долгое время не оплачивала налоги, в результате чего у нее накопилась задолженность в размере 1,5 миллионов рублей. В отношении владельцев АЗС было возбуждено исполнительное производство, однако с выплатой задолженности они так и не поторопились.
Судебный пристав установил, что в собственности у компании имеется несколько заправочных станций и земельные участки. Одну из заправок арестовали, дав организации 10 дней на оплату задолженности. По истечении этого срока имущество передали бы на реализацию, однако мера оказалась действенной – уже на следующий день долги были выплачены, а арест снят.
- Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - добавили в пресс-службе ведомства.