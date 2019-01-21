АЗС в Балахне арестовали за долг в 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:14 2019-01-21T14:14:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Автозаправочную станцию в Балахне арестовали за долги владельцев по налогам. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Нижегородской области.

Согласно информации, организация, занимающаяся продажей бензина, долгое время не оплачивала налоги, в результате чего у нее накопилась задолженность в размере 1,5 миллионов рублей. В отношении владельцев АЗС было возбуждено исполнительное производство, однако с выплатой задолженности они так и не поторопились.

Судебный пристав установил, что в собственности у компании имеется несколько заправочных станций и земельные участки. Одну из заправок арестовали, дав организации 10 дней на оплату задолженности. По истечении этого срока имущество передали бы на реализацию, однако мера оказалась действенной – уже на следующий день долги были выплачены, а арест снят.

- Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - добавили в пресс-службе ведомства.