2019-01-21T13:20:23+03:00
Общество

Вадим Нанаев уволен с поста директора департамента благоустройства Дзержинска

Соответствующее распоряжение подписано мэром города
Валерия ГРОМОВА
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Глава Дзержинска Иван Носков подписал распоряжение об увольнении Вадима Нанаева с поста директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, решение вступило в силу 21 января.

До назначения нового руководителя будет исполнять первый заместитель директора департамента Петра Лунина.

Напомним, сейчас в администрации Дзержинска ведутся кадровые перестановки. На днях Носков подписал заявление об увольнении Андрея Дементьева с поста начальника управления архитектуры и градостроительства.

Также несколько дней назад Носков представил своего нового заместителя Наталью Суханову. Суханова будет курировать блок социальной политики, включающий в себя департамент образования, департамент социальной политики и спорта (культура, молодежная политика и спорт) и отдел опеки, попечительства и усыновления.

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