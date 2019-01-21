Вадим Нанаев уволен с поста директора департамента благоустройства Дзержинска

СЕГОДНЯ 13:20 2019-01-21T13:20:23+03:00

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Глава Дзержинска Иван Носков подписал распоряжение об увольнении Вадима Нанаева с поста директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, решение вступило в силу 21 января.

До назначения нового руководителя будет исполнять первый заместитель директора департамента Петра Лунина.

Напомним, сейчас в администрации Дзержинска ведутся кадровые перестановки. На днях Носков подписал заявление об увольнении Андрея Дементьева с поста начальника управления архитектуры и градостроительства.

Также несколько дней назад Носков представил своего нового заместителя Наталью Суханову. Суханова будет курировать блок социальной политики, включающий в себя департамент образования, департамент социальной политики и спорта (культура, молодежная политика и спорт) и отдел опеки, попечительства и усыновления.