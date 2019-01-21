2019-01-21T12:51:20+03:00
Происшествия

Пассажирский автобус насмерть сбил 24-летнего пешехода на трассе под Выксой

Пешеход шел по проезжей части
Валерия ГРОМОВА
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В минувшую субботу, 19 января 2019 года, в Выксунском районе Нижегородской области произошло смертельное ДТП. Как сообщает Отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону, погиб молодой человек.

Трагедия случилась в одиннадцать часов вечера на шестом километре автодороги Выкса – Вознесенское – Сатис. Водитель с 54-летним стажем, который сидел за рулем пассажирского автобуса марки «Ютонг» сбил 24-летнего молодого человека, который шел по проезжей части.

От полученных ранений пешеход скончался на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что 20 января в жилом доме на улице Березовская в Московском районе Нижнего Новгорода произошел пожар, на месте которого были обнаружены тела двоих человек. Уже организовано проведение доследственной проверки и назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

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