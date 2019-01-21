2019-01-21T12:19:09+03:00
Общество

Стоимость проезда в маршрутке Т-67 увеличится до 30 рублей

Изменения вступят в силу 1 февраля
Валерия ГРОМОВА
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С 1 февраля 2019 года цена билета в нижегородской маршрутке Т-67 увеличится до 30 рублей. Как сообщает департамент транспорта городской администрации, решение было принято ИП Мещеряковым, который обслуживает данный маршрут.

Теперь в нем можно будет проехать за 30 рублей за одну поездку при наличном и безналичном расчете.

В департаменте также подчеркнули, что стоимость проезда на маршрутах, обслуживаемых муниципальными транспортными предприятиями, не изменится: 28 рублей за наличный расчет, 26 рублей при безналичной оплате проезда, в том числе по тарифу «Электронный кошелек. 60 минут».

Напомним, 27 ноября 2018 года в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области прошло заседание комиссии по отбору операторов АСОП (автоматизированной системы оплаты проезда). Процедуру отбора прошло ООО «Ситикард». Всего на территории региона будут три оператора АСОП.

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