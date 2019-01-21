2019-01-21T12:04:55+03:00
Общество

Татьяны и студенты смогут со скидкой сходить в «Лимпопо» 25 января

Необходимо обязательно взять с собой паспорт или студенческий билет
Валерия ГРОМОВА
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25 января 2019 года, в Татьянин день, нижегородский зоопарк «Лимпопо» предоставит скидки посетителям. Посмотреть на многочисленное количество обитателей можно будет всего за 250 рублей .

Как сообщается на официальном сайте зоопарка, воспользоваться акцией смогут студенты и Татьяны. Для этого нужно лишь предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт, для Татьян) и студенческий билет любой формы обучения (очной, вечерней, заочной).

Напомним, билет по будянм для взрослых в «Лимпопо» стоит 400 рублей, а в выходные - 500.

Кстати, осенью прошлого года «Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала о том, как заглянула в гости к обитателям нижегородского зоопарка. Золотая осень у животных удалась: пантеры устроили тыквенный футбол, а гиббоны изобрели новый парфюм.

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